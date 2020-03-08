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Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

08.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:00
Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor , 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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