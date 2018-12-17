Trabzonspor'da Çaykur Rizespor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor
'un Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
25 Kasım 2018 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale
Arkaları)? 20 TL??, Kategori 5 (Doğu 3), 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok ? 240 TL, Platinum B Blok ? ?270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
- Trabzon
Çaykur Rizespor,Trabzonspor
Kaynak: DHA