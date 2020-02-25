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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu.

25.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:32Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

'un Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi günü 17.00'de Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası/ Kuzey Kale Arkası 30 TL.



Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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