Haberler » Spor » Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Spor

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:45Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Joao Pereira, Yusuf Sarı, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Daniel Sturridge ve izinli olan Alexander Sörloth'un katılmadıkları öğrenildi.
Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme'nin ise dünkü çalışmada olduğu gibi bugün de takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.
Antrenman sonrasında ise 30 yaşına giren Brezilyalı stoper Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunulduğu ifade edildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:27:20