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Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da sağ aşil tendonu kılıfında ödem tespit edilen Daniel Sturridge, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

22.09.2019 12:56

Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama: "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ACİL OLARAK TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Oyuncumuzun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.

Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı!

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

YORUMLAR(3)
RECEP AKGÜN:ahmet ağoğlu elindeki para en iyi şeklinde kullanan bir adam bu sene o sene farketmez şansızlık oldu başkanımıza güvencimiz sonsuz
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ELİNLAZII:YEDİĞİNİZE İÇTİĞİNİZE NE KATIYORLAR ANLAMADIM. TELDEN Mİ TUTUYORSUNUZ. HAYRET BİŞEY YAA. İNSANDA HEVES BIRAKMADINIZ
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HAKİKAT:2010/11 sezonundan sonra '''' O Sene Bu Sene mi'''' dedirten Trabzonspor''da daha 5. hafta olmadan 4. sakatlığın olması gerçekten çok manidar!!Ama şurası gerçek (bana göre ) Muharrem Usta''nın transfer becerisi A. Ağaoğlu''ndan çok daha iyi gözüküyor. .
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