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Trabzonspor'da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

10.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:35Trabzonspor'da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

'un Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 16 2019 Pazartesi günü 20: 00'de Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL



Denizlispor, Trabzonspor, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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