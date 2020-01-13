Haberler » Spor » Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Spor

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

13.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:10Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
kampını tamamlayan , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir, Antalya kampından sonra Trabzon'da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj katılmadı. Uğurcan Çakır ve Novak takımdan ayrı koşu yaparken, Sturridge kondisyon salonunda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:45  Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek - Spor
18:40  Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi - Spor
18:40  Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama (FOTOĞRAFLAR) - Spor
18:28  Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi - Spor
18:26  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor
18:12  Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Spor
17:53  İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Spor
17:39  Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! - Spor
16:45  Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Spor
16:17  İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Spor
13.01.2020 18:50:57