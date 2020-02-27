Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

Trabzonspor 'da Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat oyuncu sayısının artması keyifleri kaçırdı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakat oyuncu sayısının artması moralleri bozdu. Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ile Manuel da Costa da sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda yer almıyor. Ayrıca tedavisi devam eden Nwakaeme takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

CAMPİ CEZALI, ABDÜLKADİR TAM HAZIR DEĞİL

Sakatların yavaş yavaş takıma dönmesi beklenirken Beşiktaş maçının ardından Pereira, Yusuf, Sturridge ile Costa'nın sakatlık yaşaması yoğun fikstür öncesi tüm hesapları bozarken, bordo-mavililerde savunma oyuncusu Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür de henüz tam olarak hazır duruma gelmedi. Trabzonspor'da alternatif anlamında sıkıntı yaşayan teknik heyet bu süreci en iyi şekilde atlatarak hem lig hem de kupada kayıpsız yoluna devam etmeyi hedefliyor.

NOVAK: ŞAMPİYON OLAMAZSAK HERKES İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLACAKTIR

Trabzonspor'un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, ülkesinin basınına şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda açıklamalarda bulundu. Şehirden ve taraftarlardan inanılmaz destek aldıklarını kaydeden Novak, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin her yerinde Trabzonspor var, bu çok hoş. Ancak önümüzde hala çok fazla karşılaşma olduğunu biliyoruz. Kesinlikle normalden daha fazla baskı altında olduğumuzu biliyoruz. Burada birçok harika oyuncu var. Sanırım şu anda en güçlü ekibe sahibiz. Bunu kullanmalıyız. Şampiyon olamazsak herkes için hayal kırıklığı olacaktır. Rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ve muhtemelen Başakşehir. Alanyaspor ve Sivasspor da var. Ancak yarışmanın son aşamasında geniş bir kadronun zaferi olacağını düşünüyorum. Ona sahibiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA KALACAĞIMA İNANIYORUM"

Sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Trabzonspor ile devam etmeyi istediğini belirten Novak, "Maalesef müzakereler hiçbir yere taşınmadı. Trabzonspor'da yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum, ancak yine de anlaşamıyoruz. Üç aydır müzakere ediyoruz, bazı noktalarda anlaşmıyoruz. Sözleşmenin uzunluğu konusunda anlaştık; ancak fikirlerimiz farklılık gösteriyor. Yine benim için öncelik Trabzonspor. Anlaşamazsak, geleceğimi sezon sonuna doğru ele alacağım. Sonuçta, bazı teklifler vardı. Üç ay geçti, hala imzaladığım bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz. Getafe seçeneklerden biri. Doğrudan imzaya geçeceğimiz aşamada değil. Bana daha çok bağlı. Hala Trabzonspor'un istediğim koşulları karşılamasını bekliyorum. Çekya'ya geri dönmeyeceğim. Hala Trabzonspor'da kalacağıma ve Türkiye liginde oynamaya devam edeceğime inanıyorum" diye konuştu.

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