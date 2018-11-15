Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, topa sahip olma oyunları ile sprint çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık esaslı dar alan oyunlar oynandığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe,Trabzonspor
15 Kasım 2018 Perşembe 13:47