Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe
'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe,Trabzonspor