17 Kasım 2018, 15:47
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Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan ve Trabzonspor A Takımı'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın gollerini Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak kaydetti.

Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik heyet ve futbolcuları, tesislerde birlikte yemek yedi.

Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri,Fenerbahçe,Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:47



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