Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe
ile karşılaşacak Trabzonspor
, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde oynanan ve Trabzonspor A Takımı'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın gollerini Hüseyin Türkmen
ve Abdulkadir Parmak kaydetti.
Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik heyet ve futbolcuları, tesislerde birlikte yemek yedi.
Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri,Fenerbahçe,Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:47