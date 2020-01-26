Haberler » Spor » Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

26.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:08Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:09  Piserro Kahramanmaraşspor - Sivas Belediye Spor: 2-0
15:08  Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
15:00  TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Sivas Belediyespor: 0
15:04  Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
15:02  Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi
26.01.2020 15:11:17