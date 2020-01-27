Haberler » Spor » Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:40Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.
Sturridge'in de katılımı bekleniyor
Fenerbahçe maçı öncesinde Daniel Sturridge'nin de takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan İngiliz golcünün yarınki çalışmada yer alabileceği belirtildi.
Teknik heyete yeni katılımlar
Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör katıldı.
İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:46  Avustralya Açık'ta Wawrinka, Medvedev'i eledi
14:46  Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
14:39  Ispartalı Halterciler, Türkiye derecelerine imza attılar
14:39  Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı
14:41  Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru Solgar Vitamin oldu
27.01.2020 14:50:40