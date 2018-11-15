Trabzonspor'da, Fenerbahçe Mesaisi Sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topa sahip olma oyunlarıyla başlayıp, sprint çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık esaslı dar alan oyunları oynandı.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak
ile Burak Yılmaz
yer almadı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Ünal Karaman,Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
15 Kasım 2018 Perşembe 16:50