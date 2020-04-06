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Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor'da A takım futbolcularına 2 Mayıs tarihine kadar izin verildi.

06.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:22
Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi
Trabzonspor 'da A takım futbolcularına 2 Mayıs tarihine kadar izin verildi. Öte yandan Sörloth ve Erce'nin de özel izinle kentten ayrıldığı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre A takım futbolcularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildi. Kulübün resmi sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir. Oyuncularımızdan Alexander Sörloth, Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler ise Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır. Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir. Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır." - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Trabzon, Spor
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