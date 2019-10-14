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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Antrenmandan görüntüler Futbolcuların çalışmaları Girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel'in, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitmesi Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları Baldırında ağrı hisseden Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı...

14.10.2019 20:04
Antrenmandan görüntüler
Futbolcuların çalışmaları
Girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel'in, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitmesi Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Baldırında ağrı hisseden Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, milli takımlarda bulunan Majid Hosseini, Alexander Sorloth, Uğurcan Çakır ile sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban yer almadı. Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge, Flip Novak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Bu arada, girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitti.
Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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