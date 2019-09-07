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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07.09.2019 13:26 Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ile milli takım kampından sakatlığı nedeniyle dönen Yusuf Sarı'nın katılmadıkları bildirildi.
Ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün Gençlerbirliği maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Sturridge ve Onazi
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Daniel Sturridge de her geçen gün antrenman eksikliğini gideriyor.
Bireysel olarak çalışmalar yapan İngiliz golcü, takımla antrenmana da katılarak milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazır hale gelmeye çalışıyor.
Trabzonspor'da geçen sezon ligin 17. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı öğrenildi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yöneticilerin de izlediği kaydedildi.

Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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