Haberler » Spor » Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti - Spor

Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti

Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, 5 altyapı futbolcusuna ilk 11'de yer verdi. Getafe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yaş ortalamasının 21.6 olması ise dikkat çekti.

28.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:08Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti

UEFA Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında evinde İspanyol temsilcisi ile karşılaştı. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıktı.Trabzonspor, Getafe karşısında sahada, "Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet" ilk 11'i ile yer aldı.

5 ALTYAPI FUTBOLCUSU İLK 11'DE

Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6'lık yaş ortalaması ile çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Getafe mücadelesinde ilk 11'de 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu tercih ederken, bordo mavili kulübün alt yapısında yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar'a ilk 11'de şans verdi. Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar olacak. Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır ve Behlül Aydın yedek kulübesinde teknik direktör Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.


Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:18 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 Trabzonspor-Getafe maçından notlar
19:05 Chapecoense küme düştü!
18:56 TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
18:50 Isla'nın cezası onandı
18:39 Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:54 Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
17:46 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:20:08