Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanyol temsilcisi Getafe ile karşılaştı. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıktı.Trabzonspor, Getafe karşısında sahada, "Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet" ilk 11'i ile yer aldı.

5 ALTYAPI FUTBOLCUSU İLK 11'DE

Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6'lık yaş ortalaması ile çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Getafe mücadelesinde ilk 11'de 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu tercih ederken, bordo mavili kulübün alt yapısında yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar'a ilk 11'de şans verdi. Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar olacak. Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır ve Behlül Aydın yedek kulübesinde teknik direktör Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.