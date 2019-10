Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi

Süper Lig'de 4-1'lik farklı Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor 'da gözler İsviçre'nin Basel takımıyla oynanacak olan maça çevrildi. Karadeniz temsilcisi, Basel'i devirerek, gruptaki ilk üç puanını almak istiyor.Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında deviren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda konuk edeceği Basel'i de eli boş göndererek Avrupa'da moral bulmak istiyor. Grubun ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, grubun güçlü takımlarından Krasnodar'ı kendi sahasında 5-0'la geçen Basel'i yarın sahasında ağırlayacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa ise uygulanan yoğun program sayesinde maça yetiştirildi.Grupta siftah peşindeTrabzonspor, C Grubu'nda, lider Basel karşısında galibiyet alarak grubunda ilk üç puanı almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş karşısında taraftarının desteği ile 4-1'lık farklı skora ulaşan bordo-mavililer, baskılı oyununu Basel karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, hafta boyunca rakibin oyun planını bozacak taktik varyasyonlar üzerinde dururken, Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü ilk on biri koruyacağı öğrenildi.Bordo - mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.Trabzonspor'un yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda konuk edeceği zorlu Basel mücadelesini İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Di Bello'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. - TRABZON