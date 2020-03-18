Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
18.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:06
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Trabzonspor, 22 Mart, Spor
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