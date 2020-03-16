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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:29
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor , Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile tedavileri devam eden Alexander Sörloth ve Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Bu arada Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ciddi olmadığı, ayağında ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.


- Trabzon

Kaynak: DHA

Etiketler : Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

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