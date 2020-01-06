Haberler » Spor » Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü - Spor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, Belek kampının ikinci gününde sağanak yağmur altında çalıştı.

06.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:42 Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü
Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanan , kampının ikinci gününde sağanak yağmur altında çalıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için dün Antalya'ya gelen ve Belek'te hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık çalıştı. Sağanak yağmur altında gerçekleşen çalışmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Yeni transfer Badou Ndiaye de takımla birlikte antrenmandaydı. Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaparken, ilk yarının son maçında sakatlanan kaleci Uğurcan da salonda idman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla devam etti. Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

Trabzonspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:16   Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli - Spor
20:57   Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti - Spor
20:52   Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü - Spor
20:52   Trabzonspor'un Antalya kampı - Spor
20:40   F.Bahçe ve G.Saray ile adı anılan Ben Arfa, Almeira ile görüşüyor - Spor
19:53   Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde - Spor
19:18   Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi - Spor
19:14   Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti - Spor
6.01.2020 21:25:29