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Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek

Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.

09.09.2019 14:38 Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek
Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.
Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.
Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor.
Kulüp doktoru değişti
Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.
İzin günü
Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.
Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Almanya, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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