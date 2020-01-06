Haberler » Spor » Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Spor

Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

06.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:31 Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını  'da sürdüren  , çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. 

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada iki grup halinde yapılan maçla sürdü. Çalışmalar taktik idmanla tamamlandı.  

Antrenmana sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür katılmadı. İzinli Donis Avdijaj da idmanda yer almazken, Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaptı. 

Bordo mavililer ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar 

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'den detaylar 

Yeni transfer Ndiaye'den detaylar



Trabzonspor, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:22   Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını yaptı - Spor
21:16   Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli - Spor
20:57   Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti - Spor
20:52   Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü - Spor
20:52   Trabzonspor'un Antalya kampı - Spor
20:40   F.Bahçe ve G.Saray ile adı anılan Ben Arfa, Almeira ile görüşüyor - Spor
19:53   Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde - Spor
19:18   Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi - Spor
19:14   Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti - Spor
6.01.2020 21:25:34