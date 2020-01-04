Haberler » Spor » Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı - Spor

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı.

04.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:22 Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı
'da istişare toplantısı yapıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üye Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve diğer yetkili kurul temsilcileri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, eski yöneticiler, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.
Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.
Katılımcılar, daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30   ING Basketbol Süper Ligi - Spor
17:27   Kayserispor'da kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un adı verildi - Spor
17:21   Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe: 84 - Spor
17:19   Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Spor
17:18   Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç ve Mert Hakan takımdan ayrılmayı düşünmüyor"... - Spor
16:43   Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı - Spor
16:22   Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor - Spor
15:24   Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Spor
15:19   Milan'da Ibrahimovic fırtınası! 9-0'lık maçta ağları sarstı - Spor
14:56   ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor
4.01.2020 17:38:14