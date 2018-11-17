Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Onur Kıvrak: Paramı Hemen Ödeyin

Trabzonspor'dan alacağı olduğunu söyleyen Kaleci Onur Kıvrak, menajerini kulübe gönderdi. Trabzonspor yöneticileriyle Onur Kıvrak'ın menajeri Engin Kırkpınar arasındaki görüşmede sinirlerin gerilmesi üzerine menajer tesislerden gönderildi.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, yaklaşık 2 milyon euroluk alacağı için menajerini kulübe gönderdi.

MENAJER TESİSLERDEN GÖNDERİLDİ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki görüşmede menajer Engin Kırkpınar ödemenin hemen yapılmasını talep etti. Ancak yöneticiler bu rakamın bir anda ödenemeyeceğini belirtince tartışma çıktı.

Gerginliğin yükselmesi üzerine menajer Kırkpınar, tesislerden gönderildi.

Bu gelişmenin ardından Kırkpınar'ı telefonla arayan yöneticiler, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürmesi gerektiği söylese de yeni bir toplantı için tarih belirlenmedi.