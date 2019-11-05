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Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok!

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Krasnodar maçında forma giyemeyecek.

05.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:20

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Güven, Jose Sosa'nın, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe aldığını anımsattı.

"BİLEĞİNDE ÖDEM VE UYLUK ADALESİNDE GERİLME TESPİT EDİLDİ"

Oyuncunun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını vurgulayan Güven, "Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok!

Trabzonspor, Krasnodar, Jose Sosa, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (3)
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