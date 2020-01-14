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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu.

14.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:52Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu

'un Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı maçı biletleri satışa sunuldu.

19 Ocak 2020 Pazar günü 16.00'da Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL.



Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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