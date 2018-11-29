Trabzonspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü Kayserispor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili ekip, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.
Aralık,Kayserispor,Trabzonspor
29 Kasım 2018 Perşembe 13:51