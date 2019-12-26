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Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:00 Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı.
Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken oyuncuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı belirtildi.
Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı.
Onazi'ye doğum günü kutlaması
Antrenmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.
27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildiği, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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