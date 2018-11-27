Trabzonspor'da Kayserispor Mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe
'yi 2-1 yenen Trabzonspor
, bir günlük iznin ardından 1 Aralık
Cumartesi günü Kayserispor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde yapılan antrenmana, annesi vefat etmesi nedeniyle İtalya
'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka katılmadı.
Bordo-mavili futbolculardan Fenerbahçe maçında 11'de oynayan oyuncular koşu, diğer oyuncular ise yarı sahada maç yaptı.
Antrenmanı ziyaret eden Yeşiltepe
İlkokulu öğrencileri de futbolculara çiçek vererek, takımla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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