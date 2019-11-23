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Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.

23.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:08Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı
Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "23 Kasım 1982 tarihinde aramızdan ayrılan değerli başkanımız Bekir Suat Oyman'ı şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Oyman, 1963 yılından itibaren 10 yıl süreyle Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1971-1973 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Oyman, 23 Kasım 1982'de vefat etti. Trabzon'da Oyman'ın ismini taşıyan cadde ve park bulunuyor.

Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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