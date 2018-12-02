Trabzonspor'da Kupa Mesaisi

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor
'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
5. turunda TFF
2. Lig temsilcisi Sivas
Belediyespor ile 4 Aralık
Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayserispor maçının ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, Kayseri Kadir Has
Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde çalıştı.
Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.
Bordo-mavililer, Sivas Belediyespor maçı için öğleden sonra Sivas'a giderek kampa girecek.
Öte yandan açıklamada, antrenman için tesislerini açan Kayserispor Kulübüne teşekkür edildi.
Sivas,Kayserispor,Trabzonspor
02 Aralık 2018 Pazar 13:17