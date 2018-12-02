02 Aralık 2018, 16:27
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Trabzonspor'da Kupa Mesaisi

Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor ile 4 Aralık Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,  Kayserispor maçının ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, Kayseri Kadir Has  Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.
Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer  futbolcuların ise taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.
Bordo-mavililer, Sivas Belediyespor maçı için öğleden sonra Sivas'a  giderek kampa girecek.
Öte yandan açıklamada, antrenman için tesislerini açan Kayserispor  Kulübüne teşekkür edildi.
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