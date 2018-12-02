Trabzonspor'da Kupa Mesaisi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayserispor
maçının ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde çalıştı.
Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.
Bordo-mavililer, Sivas
Belediyespor maçı için öğleden sonra Sivas'a giderek kampa girecek.
Öte yandan açıklamada, antrenman için tesislerini açan Kayserispor Kulübüne teşekkür edildi.
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02 Aralık 2018 Pazar 16:27