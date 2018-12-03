03 Aralık 2018, 17:42
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Trabzonspor'da Mazbata Töreni Yapıldı

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübünde, göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün yeni idari binasında düzenlenen törende, dün tek  listeyle girdiği olağan genel kurulda 3 yıllığına daha başkanlığa getirilen Ahmet  Ağaoğlu yer almadı.
Önceki yönetim döneminde genel sekreterlik görevinde bulunan Ömer  Sağıroğlu, başkan Ağaoğlu ve kendisinin mazbatasını, divan kurulu başkanı Ali  Sürmen'den aldı.
Daha sonra yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere ve yetkili  kurulların başkanlarına mazbataları sunuldu.
Sağıroğlu, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulüp için çok önemli bir toplantı  için şehir dışında bulunması nedeniyle törene katılamadığını belirtti.
Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulundan şu isimler yer  alıyor:
Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman,  Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan,  Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven,  Sertaç Güven.
Ertuğrul Doğan,Mehmet Yiğit Alp,Ali Sürmen,Ahmet Ağaoğlu

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