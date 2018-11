Trabzonspor'da Mevcut Yönetim Taahhütname İmzalayarak Aday Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 13:07



- Mevcut yönetim taahhütname imzalayarak aday oldu Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen"Tek liste halinde seçimlere gidilecek"Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu"Geçirdiğimiz 8 ay bizim için kolay geçmedi""Bir eleştiri veya tenkit olacaksa bu genel kurulda yapılmalıdır"TRABZON - Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim kurulu listesine divana sundu. Tek liste olarak gidilecek seçim öncesi yönetim kurulu bir ilke imza atarak, genel kurulda onaylanan borcun yüzde 10'unu aşan harcamalardan sorumlu olmayı kabul etti. Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olağan genel kurulda tek aday olarak seçime girecek. Mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu da genel kurul öncesi beraberindeki yöneticiler Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman ve Özer Bayraktar ile birlikte Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'na başvuruda bulunarak listesini verdi. Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer aldı: Asil Üyeler: Ahmet Ağoğlu, Mehmet Yiğit Alp Ertuğrul Doğan , Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin , Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Kibar Güven, Sertaç GüvenYedek Üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya , Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim ŞahinkayaYeni dönemde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu yer almıyorTrabzonspor'da eski yönetim kurulu listesinde yer alan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Faruk Kanca Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas yeni yönetim kurulu listesinde yer almayan isimler oldu. Bordo-mavili kulübün yönetim kuruluna yeni girecek isimler ise Ahmet Fikret Gökhan, Yusuf Hayırlıoğlu, Kibar Güven, Sertaç Güven ve Eda Lermi Zorer oldu.Divan Başkanı Ali Sürmen: "Tek liste ile seçimlere gidilecek"Divan Başkanı Ali Sürmen, liste tesliminin ardından yaptığı açıklamada, genel kurul öncesi müracaatların sona erdiğini ve tek liste halinde seçime gidileceğini belirterek, "Bize yapılan müracaatlar neticesinde sayın başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hazırladığı liste dışında başka bir müracaat yoktur. Sadece Müze ve Arşiv Kurulu için iki liste yarışacak diğer organlar tek liste ile seçime girecektir. Camia için hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Tüzükteki değişiklik nedeniyle taahhütname ilk defa imzalanacaktır. Türk futbol tarihinde ilk defa başkan ve yönetim kurulu taahhütname verecektir. Bu Türk futbolu için umarım bir milat olur" dedi.Başkan Ağaoğlu ve yönetim taahhütname imzaladıTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu adına Divan Başkanlık Kurulu'nda bir ilke imza atarak taahhütname imzaladı. Derneğin tüzüğüne aykırı olarak ve özellikle dernek Genel Kurulundan yetki almadan, eski borçların ödenmesi hususu hariç olmak üzere, şirketin bütçesinin yüzde 10'nunu aşan harcamalar yapmayacağını ve aksi halde mal varlığı ile şahsen sorumlu olacağını kabul ettiği taahhütnameyi imzalayan Başkan Ağaoğlu, "Bu kulüp ve Türk futbol tarihinde bir ilk" ifadelerini kullandı.Ağaoğlu: "Sorumlu oylacağını kabul ediyorum"Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imzaladığı taahhütnamede şu ifadeler de yer aldı: "Trabzonspor kulübü derneğinin yönetim kurulu başkanına yöneticisine ve bağlı şirket yöneticiliğine ilişkin mali ve hukuki sorumlulukları dernek tüzüğünden okudum anladım. Dernek tüzüğüne göre yönetim kurulu başkanı seçilmem veya atanmam halinde derneği veya derneğe bağlı şirketleri yönetirken dernek tüzüğünde yer alan özellikle tüzüğün 39-40-41 ve 62 ile 84. Maddelerine aykırı fiil ve hukuki işlemlerden dolayı derneğe ve bağlı şirketlere vereceğim zararlardan dolayı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın şahsen ve malen sorumlu olacağımı kabul ediyorum.""8 ay bizim için kolay geçmedi"Başkan Ahmet Ağaoğlu, liste tesliminden sonra yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Ben ve arkadaşlarım ağır bir yükü üstlendik. Ne olursa olsun kulübümüze yakışır, kulübümüzün sıkıntısını kendi sıkıntımızın önünde tutarak, ciddi uğraş vererek bugüne kadar geldik. 8 aylık süreç gerçekten o kadar kolay geçen bir süreç değildi. Bu nedenle her şeyden önce bu 8 aylık süreçte birlikte görev yaptığımız Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, Zeyyat Kafkas, Cahit Erdem, Faruk Kanca ve Mesut Çağlar Bozoğlu kardeşimize sizlerin huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte çok büyük sıkıntılar çektik. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sadece 4 değişiklikle yolumuza devam ediyoruz. Listemize katılan 4 arkadaşımız var. Özer Bayraktar arkadaşımız da yedek listeden asil listeye dahil oldu" diye konuştu."Bir eleştiri ve tenkit olacaksa bu genel kurulda yapılmalıdır"Ağaoğlu, aldıkları bayrağı görev bilinci içerisinde en iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Başkanlık, asbaşkanlık gibi hiçbirimiz unvan peşinde olmadan camianın bize yüklemiş olduğu bu ağır sorumluğu yerine getirmek için çaba sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Genel kurullar önemlidir. İnsanların söyleyeceği yapacağı eleştiriler vardır, süreç içerisinde bizde birçok eleştiri ile karşılaştık. Eleştiriler ve tenkitler bir gerçeğe istinat ediyorsa onun söyleneceği yer genel kuruldur. Büyük camialara yakışan budur. Biz birbirimize medya üzerinden konuşacak veya hesaplaşacak bir camia değiliz. Trabzonspor kulübü çok büyük bir camiadır. Trabzonspor kuruluşu her ne kadar 1967 olsa da Türk futboluna hizmeti bir asrı aşan bir şehrin kültürün takımıdır. Yapmış olduğumuz hizmetlerin herkes tarafından çok açık ve net olarak izlenmesi değerlendirilmesi gerekir. Bununla alakalı olarak yapılacak olan eleştiriler varsa bunun yeri genel kuruldur. Genel kurula 48 saat var. Bu tür şeyler varsa sosyal medya aracılığı ile değil genel kurulda yapılmalıdır. Genel kuruldaki her türlü eleştiriye açığız. Ben fikirlerimizi birleştirerek bir yere varacağımıza inanıyorum. Genel kurulumuzun Trabzonspor kulübüne şehrimize, ülke sporuna ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Az önce taahhütnamede imzaladığım gibi bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.Ağaoğlu'nun listesinde bir ilkTrabzonspor'da hafta sonu yapılacak olan olağan genel kurula tek liste halinde girilecek olması nedeniyle ilk kez bir kadın yönetici kulüp tarihinde yönetim kurulunda yer almaya hak kazanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun divan başkanlık kuruluna sunduğu listede yer alan Avukat Eda Lermi Zorer, yönetimin seçilmesiyle birlikte bu görevi üstlenecek olan kadın yönetici olacak.