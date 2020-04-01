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Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Stoke City'den kiralık olarak satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, menisküs ameliyatı oldu.

01.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor 'un ara transfer döneminde Stoke City'den kiralık olarak satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, menisküs ameliyatı oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada sol diz dış menüsküsünde yırtık bulunan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ameliyat oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirilen 29 yaşındaki Senegalli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bordo-mavili formayla bu sezon 9'u lig, 4'ü kupa toplam 13 maçta görev yapan Ndiaye, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Badou Ndiaye, Koronavirüs, Trabzonspor, Stoke City, Spor
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