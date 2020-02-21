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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti.

21.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!
, yarın deplasmanda karşılaşacağı maçı için 'a hareket etti. yapılan antrenmanda ağrıları artan Nwakaeme ise maç kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.
Sivasspor müsabakasında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Nwakeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde, Nwakaeme ile birlikte Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Obi Mikel de kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda, "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başakçıoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban" bulunuyor.
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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