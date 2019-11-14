Haberler » Güncel » Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı - Haber

Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı

Trabzonspor'da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor.

14.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:00Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı
'da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor.
Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ve Abdulkadir Ömür dışında sakat oyuncularına kavuşmayı planlayan Trabzonspor'da üç oyuncu özel çalıştı. Obi Mikel, Onazi ve Ekuban Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdüler. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncular ardından Kaptan Cemil Usta sahasında doktor nezaretinde koşu yaptı. Oyuncuların çalışmalarını Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven de yakından takip etti.
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 ADÜ'de "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri
15:23 Geleceğin şefleri dünyadan 38 çeşit ekmek pişirdi
15:23 Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaretten yargılanan Cem Küçük hakim karşısında
15:22 Bakan Koca Hakkaniyeti gözeten kadrolara ihtiyacımız var
15:22 Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:24:54