Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Ibanez'e veda plaketi

Trabzonspor ile olan sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek olan Olcay Şahan ve Luis Ibanez için veda töreni düzenledi. Törende Başkan Ahmet Ağaoğlu iki oyuncuya plaket takdim etti.Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Naşkan Ahmet Ağaoğlu, her iki oyuncuyu da bordo-mavili kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, oyunculara birer plaket takdim etti. Ağaoğlu, Olcay Şahan ile ilgili olarak ise şu ifadelerin kullandı:"Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun."Olcay Şahan 71 maçta 8 gol attıTrabzonspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, bordo-mavili takım ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 71 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 gol atan oyuncu 19 da asist yaptı. Muharrem Usta döneminde transfer olan Olcay Şahan, bordo-mavili kulüpte 3 sezon geçirdi.Muharrem Usta döneminde transfer edilen bir diğer oyuncu Ibanez ise 2016-2017 sezonunda geldiği Trabzonspor'da, 2017-2018 sezonu Karabükspor'da kiralık olarak geçirdi. Tekrar bordo-mavili kulübe dönen Arjantinli oyuncu Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda Karadeniz temsilcisiyle 20 maça çıktı. Trabzonspor'da golü bulunmayan oyuncu 4 asist ile takımına katkı yaptı. - TRABZON Olcay Şahan