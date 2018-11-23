23 Kasım 2018, 18:20
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Trabzonspor'da Onazi Korkuttu

Trabzonspor

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan Onazi, tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan Onazi, tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesine getirilen Onazi'nin burada çekilen filmlerinde ciddi bir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yapması beklenirken, çıkacak MR sonucu sonrası oyuncunun derbi mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı netlik kazanacak. - TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fenerbahçe,Trabzonspor
23 Kasım 2018 Cuma 18:20



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