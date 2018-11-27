27 Kasım 2018, 18:15
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Trabzonspor'da Onazi Sakatlandı

Trabzonspor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi boynundan sakatlanan ancak durumu ciddi olmayan Ogenyi Onazi'nin, bu kez sağ baldırından sakatlık yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, futbolcumuz Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Onazi'nin kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
"Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir"
Bozdoğan,Fenerbahçe

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