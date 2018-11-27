Trabzonspor'da Onazi Sakatlandı

İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan
, futbolcumuz Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Onazi'nin kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
Bozdoğan,Fenerbahçe
"Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe
maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir"