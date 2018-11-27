27 Kasım 2018, 15:31
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Trabzonspor'da Onazi Şoku

Trabzonspor

Trabzonspor’da ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi’nin takımla birlikte çalışmalara 3 hafta sonra başlayacağı açıklandı.

Trabzonspor'da ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara 3 hafta sonra başlayacağı açıklandı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, Onazi'nin kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirterek, "Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir" dedi. - TRABZON Bozdoğan,Trabzonspor
27 Kasım 2018 Salı 15:31



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