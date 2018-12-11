11 Aralık 2018, 14:43
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Trabzonspor'da Onur ve Burak Kulübe İhtar Çekti

Trabzonspor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.



Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.

Bordo-mavili takımda devre arası takımdan ayrılacakları konuşulan ve kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon Euro'yu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

- Trabzon Burak Yılmaz,Onur Recep Kıvrak,Trabzonspor
11 Aralık 2018 Salı 14:43



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