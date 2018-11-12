Trabzonspor'da Onur ve Burak Süresiz Kadro Dışı Bırakıldı

Trabzonspor
Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Onur Recep Kıvrak
ve Burak Yılmaz
'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kafkas, akşam saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, oy birliği ile Onur Recep Kıvrak
ve Burak Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi.
Kafkas, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, " Onur Recep
Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararlaştırılmıştır. Onur Recep Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınması ve Yeni Malatyaspor
maçındaki ağır yenilgi nedeniyle profesyonel A takım kadrosuna 100'er bin lira para cezası verilmesi kararı alınmıştır." ifadelerine yer verdi.
Burak Yılmaz,Onur Recep Kıvrak,Trabzonspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:00