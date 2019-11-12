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Trabzonspor'da penaltı şansızlığı

Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının 4'ünü kaçıran Trabzonspor, bu sezon da 7 penaltının 4'ünden yararlanamadı.

12.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:44Trabzonspor'da penaltı şansızlığı
Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının 4'ünü kaçıran , bu sezon da 7 penaltının 4'ünden yararlanamadı. İki sezonda 17 penaltının 8'sini golle sonuçlandıramayan ekibi, bu alanda yüzde 50 gibi bir istatistik yakaladı.

Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana süregelen penaltı şansızlığı devam ediyor. 2018-2019 sezonunda 10 kez beyaz noktaya giden bordo-mavili oyuncular, 4 penaltıyı kaçırmıştı. Trabzonspor'da penaltıdan yararlanamayan isimler ise Rodallega (2), Sosa ve Burak olarak dikkat çekmişti. Karadeniz ekibi, bu alanda yeni sezonda da kötü istatistiğine devam ediyor. Karaman'ın öğrencileri, ve Süper Lig'de kazanılan toplam 7 penaltının 4'ünü kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Anthony Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında da Sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. Norveçli golcü Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol Başakşehir mücadelesinde kullandığı penaltı atışını golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak da Alanyaspor maçında Hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı.

Geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8'ini değerlendiremedi ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakalayarak şansızlığını sürdürdü.

Penaltıcı Sturridge

Trabzonspor'da penaltıları Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde penaltı noktasının başına geçecek. - TRABZON

Trabzonspor, Karadeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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