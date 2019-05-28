28.05.2019 11:20
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Trabzonspor'da Rodallega farkı

Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı.

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı.
Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.
Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.
Kolombiyalı forvetten sonra Filip Novak 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, kaptan Jose Sosa 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, Yusuf Yazıcı da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.
En golcü Rodallega
Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.
Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme takip etti.
Ligin en centilmeni
Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.
Bordo-mavililerde, 11 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken bu oyuncuyu 6 sarı kart ile Joao Pereira takip etti.
Trabzonspor'da futbolcuların sezon istatistikleri şöyle:
Futbolcu Maç Süre Sarı kart Kırmızı Kart Gol
Hugo Rodallega3326834 -15
Filip Novak 2925774 -5
Jose Sosa 2924622 -5
Yusuf Yazıcı30234511 -4
Anthony Nwakaeme 2722191 -10
Abdülkadir Ömür2922061 -5
Majid Hosseini 2520384 - -
Hüseyin Türkmen 2320162 - -
Zargo Toure2719851 - -
Joao Pereira 2218656 - -
Uğurcan Çakır 2018002 - -
Caleb Ekuban 2914503 -5
Ogenyi Onazi 1613054 -2
Abdulkadir Parmak 18 12414 -2
Onur Kıvrak 1210801 - -
Kamil Ahmet Çörekçi 119213 - -
Olcay Şahan 198782 -2
Vahid Amiri 226814 -1
Burak Yılmaz 75473 -5
Mustafa Akbaş 4360 - - -
Juraj Kucka83393 - -
Luis Ibanez53041 - -
Arda Akbulut 21801 - -
Zeki Yavru 190 - - -
Batuhan Artarslan970 - - -
Berkay Sefa Kara 110 -- -
Murat Cem Akpınar68 - -1
Ali Osman Karnapoğlu11 - - -
Hugo Rodallega Martinez, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA


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