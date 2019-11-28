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Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı

Trabzonspor'da kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin tedavi süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

28.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:14Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı
'da kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin tedavi süreçlerinin devam ettiğini belirtti.
Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül'de menüsküs operasyonu geçiren genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, rehabilitasyon süreci çerçevesinde ilerleyen günlerde Almanya'ya gideceğini ve tedavisinin burada devam edeceğini aktardı.
Geçen hafta antrenmanda sakatlanan ve iki gün sonra röntgen tetkikleri yapılan Ahmet Canbaz'la ilgili de bilgi veren Ayaz, "Oyuncumuzun tibia platosunda ayrılmamış kırık, femur kondülünde kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, posterolateral köşe travmasına bağlı lateral collateral ligament derin komponentte yırtık, ön çapraz bağ kısmi yırtık tespit edilmiş olsa dahi iki gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR tetkiki yapılmasına ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Alt baldır adalesinde iki yırtık oluşan Filip Novak'ın tedavisine devam edildiğine değinen Ayaz, takımdan ayrı koşulara başlayan futbolcunun sahalara dönüş süresinin ise 4-6 hafta arasında olduğunu açıkladı.
Daniel Sturridge'in kas zarı yırtığının ise tamamen iyileştiğini dile getiren Ayaz, şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncumuz, iyileşmeye bağlı nedbe dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeniyle bireysel çalışmalarına devam etmektedir. Caleb Ekuban'ın sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş, bir süredir takım çalışmalarına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta ve ayrıca ekstra özel antrenmanlar yapmaktadır. Bir süredir takımımızla çalışabilen Ogenyi Onazi'nin çok uzun süre antrenman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup, bunun için ekstra özel çalışmalar yapılmaktadır."

Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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