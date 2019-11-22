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Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

22.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:26Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Ayaz, şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Hakan Ayaz, Spor

Kaynak: AA

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