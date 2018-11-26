26 Kasım 2018, 16:08
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Trabzonspor'da Seyirci Rekoru! Prim Dopingi...

Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar rekoru kırıldı. Bordo mavili ekipte daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor  Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı 37 bin 600 taraftarın  izlediği bildirildi.
Karşılaşmadan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik  Medical Park Stadı'nda güvenlik nedeniyle ayrılan bölümler ve kombine kartlı  taraftarların tamamının gelmemesi nedeniyle sayının 37 bin 600 olarak  gerçekleştiği belirtildi.
İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Fenerbahçe  taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününde ki 2 bin 40 bilet de Futbol  Federasyonu'ndan alınan izinle Trabzonspor taraftarlarına satılmıştı.
Trabzonspor'un bilet satışından da 2.2 milyon liralık gelir sağladığı  aktarıldı. Stadyum da bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı  yapıldığı belirtildi.
Başkan Ağaoğlu'ndan prim
Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından kulüp başkanı Ahmet  Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi arttırdığı belirtildi.
Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

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